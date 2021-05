Commerzbank-Chef Manfred Knof drückt beim Konzernumbau auf die Tube. "Wir wollen beim Stellenabbau zügig vorankommen", bekräftigte der seit Januar amtierende Vorstandschef am Dienstag bei der Online-Hauptversammlung des MDAX-Konzerns. Und auch der Aufsichtsrat macht dabei mit. Die Commerzbank-Aktie kann davon durchaus nennenswert profieren."Wir restrukturieren die Bank grundlegend. Wir passen unsere Kapazitäten deutlich an, und das nicht nur im Filialgeschäft. Wir verschlanken in allen Bereichen ...

