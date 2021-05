Elon Musk hat den Bitcoin auf einen wilden Ritt geschickt. Zwar gelingt ihm am Dienstag endlich die erhoffte Stabilisierung, doch die vergangenen Tage haben tiefe Spuren hinterlassen. Es gibt aber auch ermutigende Signale. Der Bitcoin-Kurs ist am Montag bis in den Bereich von 42.200 Dollar abgetaucht - der tiefste Stand seit Anfang Februar. Die Bitcoin-Dominanz - also der Anteil der Bitcoin-Market-Cap am gesamten Kryptomarkt - ist dabei erstmals seit Mai 2018 auf unter 40 Prozent gefallen. Zwar ...

