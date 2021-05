NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Ein Kauf der verbleibenden Aktien und ein Delisting durch Siemens sei mittelfristig durchaus wahrscheinlich, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die spanische Zeitung Expansion hatte entsprechend berichtet./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2021 / 05:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2021 / 05:28 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ENER6Y0

