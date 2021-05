FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zuletzt herben Verlusten der Aktien von Delivery Hero habe sich diese am Dienstagmittag erholt. Mit einem Plus von 4,3 Prozent auf 107,75 Euro führten sie die Gewinner im Leitindex Dax an. Zuvor waren sie vom jüngsten Hoch Ende April bei knapp 142 Euro um rund 27 Prozent abgesackt.

Schlecht kam zuletzt die angekündigte Rückkehr des Unternehmens auf den deutschen Markt an. "Wir rechnen damit, dass Delivery Hero in Deutschland längere Zeit nicht profitabel sein wird", schrieb Analyst Clement Genelot von Bryan Garnier. Operative Verluste in Deutschland änderten aber nichts an seiner Kaufempfehlung für die Aktien. Auch werde das Unternehmen wie erwartet im Jahr 2023 auf Konzernebene den Break-even schaffen./bek/jha/