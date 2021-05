US-Medien zufolge soll sich Amazon in Verhandlungen um den Kauf des Filmstudios MGM befinden. Mit Filmreihen wie James Bond oder Rocky könnte Amazon den Streamingdienst Prime Video aufwerten. Das legendäre Hollywoodstudio MGM (Metro Goldwyn Mayer) mit dem brüllenden Löwen könnte bald zu Amazon gehören. Mehrere US-Medien berichten übereinstimmend von entsprechenden Verhandlungen. Amazon soll demnach zwischen sieben und zehn Milliarden US-Dollar in den Hand nehmen wollen, um sich MGM und dessen reichhaltige Filmbibliothek einzuverleiben. In einem anderen Bericht ist von neun Milliarden...

Den vollständigen Artikel lesen ...