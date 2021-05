Samsung hat im Zuge der Display-Week (SID) einen Ausblick auf neue Bildschirm-Lösungen gegeben, die in künftigen Produkten wie zweifach faltbaren Smartphones, Tablets oder Notebooks Einzug halten könnten. Auch ein rollbares Smartphone gehört dazu. Samsung hat die in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie rein virtuell abgehaltene Messe der Society for Information Display (SID) zum Anlass genommen, eine Reihe innovativer OLED-Displays in verschiedensten Größen und Formaten zu zeigen. Anhand der präsentierten Prototypen können wir darauf spekulieren, dass Samsung unter anderem an einem zweifach ausfaltbaren Foldable werkelt. Samsung ...

