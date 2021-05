DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea und Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Buddhas Geburtstag" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13:05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.173,25 +0,21% +11,85% Euro-Stoxx-50 4.020,95 +0,35% +13,18% Stoxx-50 3.444,81 +0,05% +10,83% DAX 15.441,76 +0,29% +12,56% FTSE 7.061,73 +0,41% +8,86% CAC 6.383,26 +0,25% +14,98% Nikkei-225 28.406,84 +2,09% +3,51% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 168,92 0,06

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,59 66,27 +0,5% 0,32 +36,9% Brent/ICE 69,88 69,46 +0,6% 0,42 +35,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.867,99 1.865,70 +0,1% +2,29 -1,6% Silber (Spot) 28,41 28,18 +0,8% +0,24 +7,7% Platin (Spot) 1.225,00 1.243,33 -1,5% -18,33 +14,5% Kupfer-Future 4,77 4,72 +1,0% +0,05 +35,3%

Die Ölpreise setzen ihre Aufwärtstendenz fort. Teilnehmer verweisen auf den schwächeren Dollar und die positive Entwicklung an den Aktienmärkten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit leichten Gewinnen dürfte die Wall Street in den Handel am Dienstag starten. Allerdings dürfte die Volatilität weiterhin hoch bleiben, heißt es. Die Sorge vor einer Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank vor dem Hintergrund einer anziehenden Inflation belastet die Märkte weiter. Nachdem zuletzt mehrheitlich beschwichtigende Kommentare aus den Reihen der Fed gekommen waren, die eine Beibehaltung der lockeren Geldpolitik in Aussicht stellten, wünscht sich der Präsident der Federal Reserve von Dallas, Robert Kaplan, in nächster Zeit eine Debatte um die Reduzierung der Anleihekäufe. Vor diesem Hintergrund wird mit Spannung auf das Protokoll der Fed-Sitzung von Ende April am Mittwoch gewartet. Unter den Einzelwerten werden Home Depot und Walmart vorbörslich einen Blick in die Bücher gewähren. Wells Fargo geben vor der Startglocke leicht nach. Berkshire Hathaway hat im Laufe des ersten Quartals einer Pflichtmitteilung zufolge den Anteil weiter reduziert und ist damit fast komplett ausgestiegen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen April Baubeginne PROGNOSE: -2,2% gg Vm zuvor: +19,4% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +2,7% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Börsen bleibt die Stimmung am Dienstagmittag moderat freundlich. Allerdings ist dem DAX ein erster Ausbruchsversuch aus der Handelsspanne oder Range zwischen gut 14.800 und gut 15.500 Punkten erst einmal missglückt: Nach einem frühen neuen Rekordstand von 15.538 Punkten ist er wieder unter die 15.000er Marke zurückgefallen. "So wie am vergangenen Donnerstag ein Ausbruchsversuch auf der Unterseite missglückt ist, hat es nun auf der Oberseite auch nicht geklappt", so ein Markteilnehmer. Das neue Allzeithoch sei schnell zu Gewinnmitnahmen genutzt worden. Für Vivendi geht es 2,1 Prozent nach oben. Der Medienkonzern hat neue Details zum geplanten Börsengang von UMG genannt. Haupttreiber ist die Nachricht, dass Vivendi den Verkauf weiterer 10 Prozent der UMG-Anteile erwäge. Für Gewinne im Medien-Sektor sorgen die Pläne, mehrere Sendergruppen in Frankreich zur Schaffung eines Nationalen Champions zusammenzulegen. RTL steigen um 3,4 Prozent, TF1 schießen in Paris sogar um gut 7 Prozent nach oben. Im Gefolge legen Mediaset in Mailand 1,8 Prozent zu und Prosiebensat1 2,3 Prozent. Deutlich besser als erwartet sind die Geschäftszahlen von Generali ausgefallen, der Kurs steigt um 1,0 Prozent. in Nach schwächeren Quartalszahlen geht es dagegen für Vodafone um 5,5 Prozent nach unten, das ist auch der Grund für die Schwäche des Telekom-Sektors, der mit einem Minus von 1,0 Prozent die Verliererseite bei den Branchen anführt. Mit einem Plus von 21 Prozent präsentieren sich Grenke. Das Unternehmen hatte das uneingeschränktes Testat für Jahres- und Konzernabschluss 2020 durch die Prüfungsgesellschaft KPMG vermeldet. Grenke war im vergangenen September ins Visier des britischen Spekulanten und Leerverkäufers Fraser Perring geraten, der von Bilanzfälschung gesprochen hatte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:44h Mo, 17:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,2210 +0,47% 1,2183 1,2145 -0,0% EUR/JPY 133,11 +0,29% 132,92 132,63 +5,6% EUR/CHF 1,0970 -0,04% 1,0961 1,0946 +1,5% EUR/GBP 0,8604 +0,09% 0,8590 0,8602 -3,7% USD/JPY 109,01 -0,18% 109,09 109,21 +5,5% GBP/USD 1,4191 +0,38% 1,4183 1,4119 +3,8% USD/CNH (Offshore) 6,4233 -0,30% 6,4269 6,4434 -1,2% Bitcoin BTC/USD 45.327,76 +4,16% 45.294,26 44.439,01 +56,0%

Der Dollar steht weiter unter Druck, der Dollar-Index gibt um 0,4 Prozent nach und der Euro war mit in der Spitze 1,2224 Dollar so teuer wie zuletzt Anfang Januar. Der Greenback gibt die Gewinne aus der Vorwoche damit vollständig wieder, als hohe Inflationszahlen zu verstärkten Spekulationen über eine bald straffere Geldpolitik der US-Notenbank geführt hatten. "Höhere Inflation ist aber nur dollarpositiv, wenn sie die Fed dazu bringt, eine restriktivere Geldpolitik zu ergreifen und die Zinsen zu erhöhen", so MUFG-Analyst Lee Hardman. Diese ursprünglichen Hoffnungen hätten durch die taubenhaften Stellungnahmen diverser US-Notenbanker erst einmal einen Dämpfer bekommen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Es gibt Kursgewinne querbeet am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien: In Taiwan schoss der Index sogar um 5,2 Prozent nach oben, nachdem er an den Vortagen aus Sorge um hohe Corona-Infektionszahlen und damit einhergehender Lockdowns kräftig Federn gelassen hatte. In Tokio machte der Nikkei-225 das Minus vom Vortag mehr als wett. Dass das japanische Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 2021 um 1,3 Prozent zum Vorquartal schrumpfte, störte nicht, zumal dies erwartet worden war. Stattdessen sprachen Teilnehmer von Zuversicht angesichts der in immer mehr Teilen der Welt zu beobachtenden Lockerungen und Wiederöffnungen nach der Pandemie. Der Nikkei-Index dürfte in den nächsten Wochen die 30.000er Marke testen, erwartet Fondsmanager Naoki Fujiwara von Shinkin Asset Management. Er verwies dazu auf die jüngst vielfach konservativen Ausblicke der Unternehmen, während zugleich mit einer weiteren Erholung der Wirtschaft zu rechnen sei. Klar überdurchschnittliche Kursgewinne zeigten unter anderem die konjunkturempfindlichen Aktien von Nippon Steel (+4,5%), Sumitomo Metal Mining (+6,2%) und Dai-ichi Life (+5,8%). In Seoul stiegen die Kurse der Stahlhersteller Posco und Hyundai Steel um je rund 5 Prozent. Dazu passend stiegen in Sydney die Subindizes der Rohstoff- und der Energiewerte mit 1,6 Prozent am stärksten.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt präsentieren sich am Dienstagmittag praktisch unverändert. Der Markt bleibt gut unterstützt. Mit 1,8 Milliarden Euro zeigen die neuesten Ankaufszahlen der EZB einen weiteren überdurchschnittlichen Anstieg des CSPP-Portfolios, merkt die Commerzbank an.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

RWE und BASF schmieden Klima-Allianz

Der Energieversorger RWE und der Chemiekonzern BASF haben eine strategische Zusammenarbeit zur Erreichung der Klimaneutralität vereinbart. Dazu wollen beide DAX-Unternehmen am Freitag ab 11 Uhr genauere Details mitteilen.

K+S kündigt Kfw-Kreditlinie über 350 Millionen Euro

Nach dem Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts benötigt K+S nicht länger die finanzielle Sicherheit durch Kreditlinien. Die im vergangenen August mit der staatlichen Förderbank KfW und weiteren Banken vereinbarte Konsortialkreditlinie über 350 Millionen Euro wurde gekündigt.

Flughafen Frankfurt: Landebahn Nordwest ab 1. Juni wieder in Betrieb

Der Flughafen Frankfurt nimmt die Landebahn Nordwest am 1. Juni wieder in Betrieb. Grund dafür sei das für den kommenden Sommer erwartete Wachstum der Flugbewegungen, teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit.

S&P erhöht Ausblick für Kion auf positiv von stabil

S&P Global Ratings hat den Ausblick für die Bonität des Gabelstaplerherstellers Kion auf positiv von stabil angehoben. Das Langfristrating bestätigte S&P mit BB+. Die Ratinganalysten gehen davon aus, dass die Kion Group AG von günstigen Marktentwicklungen in beiden Segmenten - Flurförderzeuge & Systeme (IT&S) und Supply-Chain-Lösungen (SCS) - profitieren wird und in den Jahren 2021 und 2022 ein solides Umsatzwachstum erzielen wird.

Rheinmetall erhält Auftrag aus Ungarn für Lynx-Schutzsystem

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 18, 2021 07:11 ET (11:11 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Rheinmetall hat aus Ungarn einen Auftrag zur Ausrüstung von Lynx-Schützenpanzern mit Schutzsystemen erhalten. Das Ordervolumen liegt bei über 140 Millionen Euro.

Grand City verdient zum Jahresauftakt weniger

Der Immobilienkonzern Grand City Properties hat im ersten Quartal bei sinkenden Mieteinnahmen einen leichten Gewinnrückgang verbucht. Die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigte das Unternehmen. Die Nettomieteinnahmen sanken auf 90,6 von 94,5 Millionen Euro, was vor allem Immobilienverkäufen geschuldet war.

Eckert & Ziegler vertreibt Prostatakrebsdiagnostikum von Telix

Eckert & Ziegler wird ein neues Prostatakrebsdiagnostikum des australischen Herstellers Telix Pharmaceuticals nach seiner Zulassung exklusiv in Deutschland vertreiben. Eine entsprechende Vereinbarung für das Präparats Illuccix traf der Spezialist für Nuklearmedizin. Derzeit wird die Zulassung für Deutschland und weitere Ländern geprüft.

Biontech macht Ex-Morphosys-CFO Holstein zum neuen Finanzchef

Der Impfstoffhersteller Biontech vergrößert seinen Vorstand. Jens Holstein wird ab 1. Juli Finanzvorstand. Bislang hatte diese Funktion Sierk Poetting bekleidet, der sich fortan auf seine Aufgaben als Chief Operating Officer konzentrieren soll.

Dermapharm wächst im ersten Quartal sehr profitabel

Die Dermapharm Holding hat zum Jahresauftakt von der Biontech-Kooperation beim Covid-19-Impfstoff und der zugekauften Allergopharma GmbH profitiert. Obwohl im Vorjahr Verbraucher mit Hamsterkäufe von Arzneien auf die aufkommende Corona-Pandemie reagiert und den Umsatz in die Höhe getrieben hatten, stiegen die Einnahmen im ersten Quartal um 10,2 Prozent auf 212,2 Millionen Euro.

Siemens Gamesa in Madrid vom Handel ausgesetzt

Die spanische Börsenaufsicht CNMV hat am Dienstagmorgen den Handel mit der Aktie des Windanlagenherstellers Siemens Gamesa an der Madrider Börse ausgesetzt. Die Zeitung Expansion berichtete zuvor, Siemens habe über ihre Tochter Siemens Energy die Banken Morgan Stanley und Deutsche Bank damit beauftragt, strategische Optionen für Siemens Gamesa ausloten, darunter auch den Abschied von der Börse.

RTL will französische Sendergruppe mit Wettbewerber fusionieren

RTL will ihre französische Sendergruppe Groupe M6 mit der Groupe TF1 vom Mischkonzern Bouygues zusammenlegen. Die beiden Mutterkonzerne haben exklusive Verhandlungen mit dem Ziel einer Fusion aufgenommen.

Generali übertrifft Erwartungen im 1. Quartal

Der italienische Versicherungskonzern Generali hat im ersten Quartal den Gewinn vervielfacht und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Profitieren konnte die Assicurazioni Generali SpA von starken Ergebnissen im Asset Management sowie im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft. Der Nettogewinn stieg deutlich auf 802 Millionen von 113 Millionen Euro.

Vodafone steigert Gewinn dank geringerer Kosten

Vodafone hat den Gewinn im Geschäftsjahr 2020/21 trotz eines Umsatzrückgangs erhöht. Der britische Telekomdienstleister profitierte von geringeren Kosten. Beim bereinigten operativen Ergebnis musste die Vodafone Group plc dagegen einen Rückgang hinnehmen. Das Ergebnis vor Steuern kletterte auf 4,4 Milliarden von 795 Millionen Euro im Vorjahr.

Vivendi erwägt Verkauf von weiteren 10 Prozent an UMG

Der französische Medienkonzern Vivendi will sich von weiteren Anteilen an der vor dem Börsengang stehenden Tochter Universal Music Group (UMG) trennen. Die Vivendi SE erwägt den Verkauf von weiteren 10 Prozent an einen amerikanischen Investor. Alternativ will sie 5 bis 10 Prozent öffentlich zum Verkauf anbieten.

Engie beschleunigt Investitionen - Höherer Gewinn im 1. Quartal

Der französische Energieversorger Engie will die Investitionen in Wachstumsfelder beschleunigen. Das Geld dafür soll der neuen Strategie zufolge zum Teil aus Verkäufen von Unternehmensteilen stammen. Mit den geplanten Verkäufen will Engie 9 bis 10 Milliarden Euro einnehmen.

Tabakkonzern Imperial Brands steigert Gewinn deutlich

Der Tabakkonzern Imperial Brands hat Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres deutlich gesteigert. Die Aktionäre können sich über eine leicht erhöhte Dividende freuen. Der Konzern erzielte in den sechs Monaten bis Ende März einen Vorsteuergewinn von 2,06 Milliarden Pfund verglichen mit einem Gewinn von 785 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Heineken verhandelt über Kauf von Südafrikas Brauer Distell

Heineken will das südafrikanische Brau- und Getränkeunternehmen Distell Group Holdings möglicherweise übernehmen. Von Distell hieß es in einer eigenen Mitteilung, Heineken sei an das Unternehmen herangetreten, um eine mehrheitliche Übernahme zu prüfen. In beiden Erklärungen wird darauf hingewiesen, dass eine Einigung ungewiss ist.

Kartellamt leitet Verfahren gegen Amazon ein

Das Bundeskartellamt nimmt erneut den Versandhändler Amazon ins Visier: Die Behörde leitete ein Verfahren gegen das Unternehmen ein, um dessen Marktposition zu prüfen. Grundlage dafür sind neue Vorschriften des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).

Home Depot verdient mehr als erwartet

Die US-Baumarktkette Home Depot hat im ersten Geschäftsquartal von der starken Nachfrage nach Heimwerkerbedarf profitiert. Der Konzern steigerte Umsatz und Gewinn stärker als erwartet. Das Ergebnis je Aktie betrug 3,86 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 3,02 Dollar gerechnet.

IPO/China Mobile plant nach NYSE-Rauswurf Listing in Schanghai

China Mobile will mit einem Börsengang in Schanghai Milliarden erlösen. Der Schritt könnte eine Reaktion darauf sein, dass der nach Kundenzahl größte Mobilfunkanbieter der Welt seinen Börsenzugang in den USA aufgrund einer noch unter dem früheren US-Präsidenten Donald Trump verhängten schwarzen Liste verliert. China Mobile kündigte die Ausgabe von bis zu 964,8 Millionen Aktien an.

Alibaba-Konsortium investiert 400 Millionen in Vietnam

Ein Konsortium unter der Führung des chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba und Baring Private Equity Asia erwirbt für 400 Millionen US-Dollar eine 5,5-prozentige Minderheitsbeteiligung an einem Einzelhändler in Vietnam. Die Beteiligung an der zur Masan Group gehörenden CrownX wird mit 6,9 Milliarden Dollar bewertet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2021 07:11 ET (11:11 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.