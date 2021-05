DJ Statt digital: SchraubTec - wenn die Messe zum Besucher kommt - Regional und spitz - Vogel startet neue Regionalmesse für Schraubverbindungen: 4 Termine an 4 Orten

Würzburg/Leverkusen/Dresden (pts024/18.05.2021/13:15) - Die Vogel Communications Group (VCG) startet mit der SchraubTec eine neue Industriemesse: Mit dem Konzept einer regionalen Fachmesse-Serie für das Thema Schraubverbindungen vernetzt der Würzburger Anbieter für Fachkommunikation deutschlandweit Expertenwissen zu Schraubverbindungen, Schraubtechnik, Schraubwerkzeugen und C-Teile-Management. Damit schließt Vogel eine Angebotslücke im Industriesektor. Das Messekonzept ist thematisch klar abgegrenzt und fokussiert auf die Schraubaufgaben der Industrie. Die regionale Nähe erleichtert den Fachbesuchern die Teilnahme (mit kurzer Anreise und ohne Übernachtung): https://www.schraubtec.com

Die ersten beiden Ausgaben der neuen Messe finden noch in 2021 statt: * SchraubTec West am 1.9., Forum Leverkusen * SchraubTec Ost am 30.11., Internationales Congress Center Dresden

Anfang 2022 folgen zwei weitere Messen im Norden und Süden Deutschlands.

"Es gibt Themen, die lassen sich einfach nicht rein digital abhandeln! Mechanische Verbindungselemente wie Schrauben und Muttern sind technisch wichtige Konstruktionsteile in der industriellen Anwendung. Schraubverbindungen halten im wahrsten Sinne des Wortes die Industrie zusammen! Mit den technischen Möglichkeiten wachsen die Anforderungen an Verschraubungen. Hier braucht es einen konkreten Know-how-Austausch und das geht am besten Face-to-Face", erläutert Bernd Weinig, Director Trade Fair Solutions & Partnerships der VCG: "Wir machen diese industrielle Verbindungstechnik nun mit allen Facetten hautnah erlebbar. Die Stärkung von Fachwissen, Kenntnissen und Fertigkeiten für sichere Schraubverbindungen ist das primäre Ziel der SchraubTec."

Die Industriekunden der VCG signalisieren klar: Live-Kommunikation ist essenziell für ein erfolgreiches Business. Stark im Thema, spezifisch für die Zielgruppen und als analoge Ergänzung zu digitalen Formaten möchte die VCG als Anbieter von Regionalmessen den Unternehmen den Branchenaustausch in Präsenz ermöglichen. Gute Erfahrungen sammelte die VCG bereits mit der sehr erfolgreichen Regionalmesse LabSupply: https://www.lab-supply.info

Dieses Fachmesse-Konzept steht für effektive Live-Kommunikation, die * näher beim Kunden stattfindet (= regional-kurze Anreise für Besucher) * weniger Ressourcen bindet (= Standbau, Zeitaufwand, Reisekosten) * passende Inhalte und Innovationen vermittelt (= Agenda-Setting) * eine hohe Kontaktqualität gewährleistet (= Besuchermanagement) * über eine neutrale Plattform angeboten wird (= Branchenorganizer)

