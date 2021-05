DJ Merck KGaA ändert Organisation des Healthcare-Geschäfts

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Darmstädter Merck KGaA ändert die Organisation ihres Unternehmensbereichs Healthcare und trägt damit der Bedeutung der Region Nordamerika Rechnung: Die Position des President der US-Tochter EMD Serono und Head of Global Innovative Medicines Franchises Head werden getrennt. "Angesichts der Rolle, die Nordamerika als Treiber für zukünftiges Wachstum für das Healthcare-Geschäft von Merck spielt, ist eine eigene fokussierte Führung in diesem Schlüsselmarkt von ausschlaggebender Bedeutung", teilte der DAX-Konzern mit.

Künftig wird Chris Round als President von EMD Serono die Leitung des Healthcare-Geschäfts in den USA und in Kanada übernehmen. Round ist seit 2017 im Unternehmen und bekleidete zuvor Positionen als Leiter International & Global Core Franchises sowie als Leiter EMEA. Er bringt 25 Jahre Erfahrung im globalen Pharmageschäft in seine neue Funktion ein.

Die Doppelfunktion als Leiter sowohl des Nordamerika-Geschäftes als auch der Einheit Global Innovative Medicine Franchises hatte zuvor Andrew Paterson inne, der nun als Chief Marketing Officer für das Healthcare-Geschäft die Verantwortung für die globale Einführung zugelassener wie zukünftiger Therapien übernimmt. Paterson werde zudem weiterhin die Specialty Franchises von Merck mit den Geschäftseinheiten Onkologie, Neurologie & Immunologie sowie Fertilität leiten.

Zudem läuft derzeit der Besetzungsprozess für die ebenfalls zum Teil neu zugeschnittene Leitungsfunktion des "Head of China & International", der die Verantwortung für die Geschäfte in China und Japan, die Regionen Europa, Lateinamerika, Asien-Pazifik Naher Osten, Afrika und Russland sowie die Geschäftseinheit Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel- & endokrine Erkrankungen (CM&E) tragen wird.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2021 07:22 ET (11:22 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.