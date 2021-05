Nein, es muss nicht die Hyperinflation wie in der Weimarer Republik in den 1920er-Jahren oder wie in Zimbabwe und Venezuela sein. Auch eine geringe schleichende Geldentwertung reißt Löcher in die Kaufkraft des Angesparten. Dies gilt vor allem für Zeiten wie aktuell. Denn die Zentralbanken meiden hohe Zinsen. Damit können auch Anleger der Geldentwertung keine Zinseinkommen entgegensetzen. Der Realzins, Verzinsung minus Inflationsrate, ist negativ oder zumindest sehr niedrig, je nach Land. Aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...