München (www.fondscheck.de) - Der April gilt ja in unseren Breitengraden als wetterwendisch, so Thomas Pohlmann, Leitung Betreuung ETF bei der Deka Investment GmbH.An den Börsen jedoch habe sich der Aufwärtstrend per Saldo fortgesetzt, nur durch kurze Rückschläge unterbrochen. Das amerikanische Konjunkturprogramm, gute Wachstumszahlen und hoffnungsvolle Unternehmensberichte hätten geholfen. Für Verunsicherung hätten Inflationsängste gesorgt, die von den Notenbanken jedoch mit der Versicherung, dass die expansive Geldpolitik vorerst fortgesetzt werde, gedämpft worden sei. ...

