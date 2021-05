Seit nunmehr Oktober letzten Jahres läuft in der Aktie der französischen Großbank Société Générale eine klare Aufwärtsbewegung, nachdem zuvor eine einige Monate andauernde Stabilisierungsphase auf tiefem Niveau abgespielt worden ist. Dabei gelang es die wichtigsten Widerstandsmarken zuletzt zu knacken, was der Aktie nun den Weg in Richtung der Hochs aus 2020 freigemacht haben dürfte. Noch Anfang 2020 markierte Société ...

Den vollständigen Artikel lesen ...