Fünfte Buyside-Transaktion im Jahr 2021: Mutares erwirbt drei Exteriors-Werke von Magna in Deutschland - Stärkung des Segments Automotive & Mobility - Führender Lieferant von Kunststoff-Außenverkleidungsteilen für die Automobilindustrie - Drei Exteriors-Werke mit einem Umsatz von ca. EUR 360 Mio. München, 18. Mai 2021 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat einen Vertrag zur Übernahme von drei Exteriors-Werken von Magna unterzeichnet. Die Werke stellen Kunststoffkomponenten wie Stoßfänger- und Außenverkleidungen, Kühlergrills und andere Trim-Bauteile für führende OEMs im Premium-Segment her. Der Abschluss der Transaktion und das Rebranding der Unternehmensstandorte wird für das dritte Quartal 2021 erwartet. Die Übernahme umfasst drei Magna-Standorte in Deutschland: Obertshausen, Sulzbach und Idar-Oberstein. Obertshausen verfügt über weitere zwei Satellitenstandorte in Neckarsulm und Klein-Krotzenburg, die ebenfalls Teil der Transaktion sind. Die drei Exteriors-Werke erwirtschaften mit ca. 1.700 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. EUR 360 Mio. Zu den Hauptkunden des Geschäfts gehören namhafte deutsche Automobilhersteller. Die drei Werke verfügen über umfangreiches Design-Know-how und technisch ausgereifte interne Entwicklungskompetenzen. "Die Übernahme der drei Exteriors-Werke ist ein großer Gewinn für uns. Wir sind zuversichtlich, dass das Geschäft gut positioniert ist, um zukünftig von mehreren strategischen Wachstumsinitiativen zu profitieren. Kraftstoffeffizienz ist ein Megatrend, mit dem damit einhergehenden zunehmenden Einsatz von leichten Außenkunststoffen bei den OEMs sehen wir für das Geschäft als Teil unseres Portfolios großes Potenzial", kommentiert Johannes Laumann, CIO von Mutares.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Frankfurt, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Mutares unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von 7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Mutares mit über 12.000 Mitarbeitern weltweit in der Gruppe einen konsolidierten Jahresumsatz von rund EUR 1,6 Mrd. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2023 auf ca. EUR 3,0 Mrd. ausgebaut werden. Mutares setzt stark auf eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende und einer Performance-Dividende besteht. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

