Cupertino, CA (ots) -SugarCRM (https://www.sugarcrm.com/de/) kündigt die Erweiterung von SugarPredict (https://www.sugarcrm.com/de/platform-features/artificial-intelligence/) für den Bereich Marketing-Automatisierung an. So können durch von Künstlicher Intelligenz (KI) gestützte Vorhersagen schnell und zuverlässig Leads qualifiziert und priorisiert werden. Barrieren in Vertrieb und Marketing werden abgebaut, um das volle Potenzial von CRM und Marketing-Automatisierungslösungen zu entfalten. Die neue Markenbotschaft spiegelt den hohen Stellenwert der Plattform für Marketing, Vertrieb und Kundenservice wider."Die Erweiterung von SugarPredict entspricht unserem Leitsatz, unsere Plattform die Arbeit machen zu lassen. In Gesprächen mit Unternehmen hören wir oft Klagen über den Wartungsaufwand ihres CRM. Unsere Branche sollte die Customer Experience (CX) jedoch einfacher gestalten. Deshalb ist es auch an der Zeit, die Verwaltung von CX-Technologie zu vereinfachen", so Craig Charlton, CEO von SugarCRM.SugarPredict bietet Vorhersagen zu Lead Scoring mithilfe von KI, um Engagement- und Konversionsdaten von Sugar Market (https://www.sugarcrm.com/de/solutions/sugar-market/) zu analysieren und so die Plattform die Arbeit machen zu lassen. SugarPredict war bislang in Sugar Sell (https://www.sugarcrm.com/de/solutions/sugar-sell/) verfügbar und steht nun allen Kunden von Sugar Market zur Verfügung, um die Produktivität und Effizienz von Marketing- und Vertriebsteams zu steigern."Unser Unternehmen optimiert Immobiliendatenanalysen, mittels derer Immobilienmakler bessere Geschäftsentscheidungen treffen und somit erfolgreicher sein können. Daher waren wir sofort offen dafür, dass Sugar die KI-Technologie direkt in unser CRM eingebaut hat", kommentiert Brant Myers, Client Services Manager bei Terradatum. "Wir sind begeistert, die Vorhersagbarkeit zu erhöhen und Geschäftsabschlüsse mit SugarPredict beschleunigen zu können."Der CRM and Sales Impact Report 2021 (https://www.sugarcrm.com/de/hd-cx/content/crm-sales-impact/) hat gezeigt, dass Vertriebsteams keinen präzisen Blick auf ihre Kunden haben. So haben 52 Prozent der Studienteilnehmer bestätigt, ihr CRM-System verursache Umsatzeinbußen. Die Sugar-Plattform bietet ein umfassendes Bild jeder Customer Journey ohne die Hürden traditioneller CRM-Systeme:- Keine blinden Flecken mehr: Statt einer bruchstückhaften Kundensicht können alle relevanten Informationen zur Vergangenheit, Gegenwart und sogar Zukunft des Kunden eingesehen werden.- Kein übermäßiger Arbeitsaufwand: Unzählige Details müssen nicht mehr manuell eingegeben werden. Die Plattform erfasst die Daten automatisch und stellt sie den Mitarbeitern kontextuell zur Verfügung.- Keine Blockaden: Anders als gewöhnliche eingeschränkte Lösungen kann die Plattform individuell auf die spezifischen Anforderungen und Arbeitsabläufe eines Unternehmens zugeschnitten werden.Pressekontakt:Berkeley KommunikationAleksandar Nikolov+ 49 (0) 89 7472 62-48Aleksandar.Nikolov@berkeleypr.comOriginal-Content von: SugarCRM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153382/4918144