Huntsville, Ala. (ots/PRNewswire) - DISCOVERY ERWEITERT SEINE FÄHIGKEITEN MIT DER ÜBERNAHME DES FÜHRENDEN EUROPÄISCHEN DIENSTLEISTERS ZUR UNTERSTÜTZUNG VON GEWEBE-BIOMARKER-PROGRAMMEN FÜR FORSCHUNG, KLINISCHE ENTWICKLUNG UND PRODUKTEINFÜHRUNGDiscovery Life Sciences ("Discovery"), "the biospeciman- and biomarker specialists, gab heute die Übernahme der Targos Molecular Pathology GmbH, Deutschland ("Targos"), eines der größten Molekularpathologie-Labore in Europa, bekannt, um seine globalen Gewebe-Biomarker-Dienstleistungen deutlich auszubauen. Die Übernahme von Targos stellt einen weiteren Schritt in der globalen Expansion von Discovery dar und ergänzt die vorherige Übernahme von QualTek Molecular Laboratories ("QualTek") mit Sitz in Santa Barbara, Kalifornien, einem führenden nordamerikanischen Anbieter von Immunhistochemie (IHC) und Biomarkerentwicklung. Durch die Zusammenführung der Stärken dieser beiden Geschäftsbereiche zu einem globalen Geschäftsbereich für Biomarker-Dienstleistungen etabliert sich Discovery als marktführender globaler Dienstleister für die Entwicklung von Biomarkern, die Unterstützung klinischer Studien und die marktnahe klinisch-pathologische Schulung in den Bereichen Immuntherapie, Begleitdiagnostik und anderen Programmen der Präzisionsmedizin.Seit mehr als 15 Jahren bietet Targos eine hoch standardisierte Entwicklung und Nutzung von klinischen Biomarkern für die internationale Pharma- und Diagnostikindustrie und hat zur Zulassung vieler bahnbrechender Therapien und Begleitdiagnostika beigetragen. Das Unternehmen wird seine Aktivitäten schnell mit den nordamerikanischen IHC- und Pathologielaboren von Discovery zu einem einzigen globalen wissenschaftlichen Team integrieren und standardisieren. Die kombinierte Expertise des Teams war maßgeblich an der Identifizierung und Entwicklung mehrerer Durchbrüche in der Biomarkerforschung beteiligt, darunter die HER-2- und PDL-1-Assays. Der neue internationale IHC- und Pathologieservice von Discovery wird auch HudsonAlpha Discovery®, die Sequenzierungs- und Bioinformatikabteilung des Unternehmens, einbeziehen, um eine einzigartige Kombination von Pathologie-, IHC- und genetischen Analysediensten zu schaffen, die die biomarkergesteuerte Arzneimittel- und Diagnostikforschung und -entwicklung unterstützt.Wenn neue Therapien in regionale oder globale klinische Studien eintreten, können die CLIA-zertifizierten und CAP-akkreditierten globalen Gewebe-Biomarker-Servicelabore von Discovery in großem Umfang verlässliche Unterstützung bieten. Targos ist auch führend in der weltweiten Beratung und Schulung von neu eingeführten Companion Diagnostic Assays und unterstützt damit den Bedarf seiner Kunden an schneller Schulung und Übernahme durch die weltweiten klinischen Pathologen und Technologen in diesem Bereich."Die Übernahme von Targos erweitert sofort die Fähigkeiten von Discovery auf globaler Ebene, um die Gewebe-Biomarker-Programme unserer Kunden in jeder Phase der Forschung zu unterstützen - von der Assay-Entwicklung über die Assay-Validierung, globale klinische Studien bis hin zur Schulung von Pathologen für die Übernahme in die klinische Routine nach der Markteinführung", sagte Christiaan Neeleman, President des europäischen Betriebs von Discovery und Leiter des Bereichs Global Tissue Biomarker Services Operations."Wir freuen uns sehr, dem Discovery Life Sciences Team beizutreten", sagte Thomas Henkel, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Targos. "Wir freuen uns darauf, unsere Fähigkeiten in die Global Tissue Biomarker Services von Discovery einzubringen, um unseren gemeinsamen Kunden eine noch nie dagewesene Bandbreite und hervorragende Qualität in der Biomarker-Forschung und -Entwicklung zu bieten. Die Kombination von vorannotierten Studienkohorten und maßgeschneiderten biomarkergetriebenen prospektiven Studien unter einem Dach wird Programme der Präzisionsmedizin zum Nutzen der Patienten voranbringen."Informationen zu Discovery Life Sciences und HudsonAlpha DiscoveryDiscovery Life Sciences sind "the biospecimen- and biomarker specialists" und kombinieren das weltweit größte kommerzielle Bioprobeninventar und Beschaffungsnetzwerk mit herausragenden multiaktiven Biomarker-Servicelaboren, um Programme der Präzisionsmedizin für Krebs, Infektionskrankheiten und andere komplexe Erkrankungen zu beschleunigen.HudsonAlpha Discovery ist die Sequenzierungs- und Bioinformatik-Abteilung von Discovery, ein weltweit anerkanntes Servicelabor, das die aktuellsten Technologien der Genomforschung nutzt, um Entdeckung, translationale und klinische Forschung umfassend zu unterstützen.Angetrieben von der Wissenschaft arbeitet das Discovery-Team mit den Kunden in einem innovativen, beratenden Ansatz zusammen, um Hindernisse zu überwinden und ein schnelleres Endergebnis zu erzielen. 