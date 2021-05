Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat einen Vertrag zur Übernahme von drei Exteriors-Werken von Magna unterzeichnet. Die Werke stellen Kunststoffkomponenten wie Stoßfänger- und Außenverkleidungen, Kühlergrills und andere Trim-Bauteile für führende OEMs im Premium-Segment her. Der Abschluss der Transaktion und das Rebranding der Unternehmensstandorte wird für das dritte Quartal 2021 erwartet. Die Übernahme umfasst drei Magna-Standorte in Deutschland: Obertshausen, Sulzbach und Idar-Oberstein. Obertshausen verfügt über weitere zwei Satellitenstandorte in Neckarsulm und Klein-Krotzenburg, ...

