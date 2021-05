DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / AKTIENRÜCKKAUF

Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



18.05.2021 / 14:51

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Zalando SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der

Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung

(EU) Nr. 2016/1052 // Aktienrückkauf - 2. Zwischenmeldung BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF - 2. ZWISCHENMELDUNG BERLIN, 18. MAI 2021 // Vom 10. Mai 2021 bis einschließlich 14. Mai 2021 wurden insgesamt 174.970 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 5. Mai 2021 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 7. Mai 2021 mitgeteilt wurde. Dabei wurden Aktien wie folgt erworben: Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs in EUR 10. Mai 2021 25.000 84,84899 11. Mai 2021 30.000 81,88242 12. Mai 2021 35.000 84,09535 13. Mai 2021 40.000 82,86302 14. Mai 2021 44.970 83,36966 Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/aktienrueckkauf veröffentlicht. Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 7. Mai 2021 bis einschließlich 14. Mai 2021 erworbenen Aktien beläuft sich auf 188.994 Stück. Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse durchgeführt. Zalando SE Der Vorstand

18.05.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de