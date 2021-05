Die Aktie der Play Magnus Group befindet sich weiterhin in der Konsolidierungsphase. Das liegt am aktuellen Marktsentiment und weniger am Unternehmen selbst. Denn aus operativer Sicht haben sich die Norweger nichts zu Schulden kommen lassen. Nun blicken die Anleger gespannt auf die Q1-Ergebnisse, die morgen veröffentlicht werden.DER AKTIONÄR geht von einem sehr starken Quartalsbericht bei Play Magnus aus. So haben die letzten vom Unternehmen veranstalteten Turniere wie zuletzt "New in Chess Classic" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...