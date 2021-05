Wien (www.fondscheck.de) - Die Schweizer Investmentboutique The Singularity Group hat ihr Team mit Johanna Heeb vergrößert, so die Experten von "FONDS professionell".Heeb leite als Head of Business Development die Vertriebsaktivitäten für die Anlagelösungen des Unternehmens. Die The Singularity Group mache über den Singularity Index und mit speziellen Investmentvehikeln weltweit angewandte Innovationen branchenübergreifend investierbar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...