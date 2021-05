Carnival kämpft um den Re-Start in den USA, dem wichtigsten Markt des Unternehmens. Laut NBC News befindet sich der weltgrößte Anbieter von Kreuzfahrten in intensiven Gesprächen mit der US-Gesundheitsbehörde CDC, um im Juli wieder den Betrieb aufnehmen zu können. Carnival erwartet in dem Zusammenhang vor allem Gleichbehandlung. Der wunde Punkt: Nach den aktuellen Richtlinien der CDC müssen Kreuzfahrtschiffe sicherstellen, dass jedes Besatzungsmitglied und jeder Passagier gegen Corona geimpft ist. ...

