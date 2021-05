Die Vorzeichen für den US-Handelsstart in New York sind insgesamt nicht schlecht. Die Future auf Dow Jones und S&P500 notieren leicht, der auf den Nasdaq Composite etwas kräftiger im Plus. Angeschoben werden die Kurse durch zum Teil hervorragende Unternehmenszahlen - etwa von Home Depot - und einer nachlassenden Inflationssorge. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...