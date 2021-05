München (ots) -



Seit 7. Mai steht ALL YOU NEED in der ARD-Mediathek. Bis zum gestrigen Montag konnten schon 1,1 Millionen Video-Abrufe registriert werden. Die Dramedy-Serie handelt von vier schwulen Männern in Berlin. Sie alle verbindet eines: die Suche nach Liebe und Geborgenheit. Die fünf Folgen der Serie sind sechs Monate in der ARD-Mediathek verfügbar. Die Dreharbeiten für eine zweite Staffel sollen noch in diesem Jahr beginnen.



Florian Hager, Channel Manager ARD-Mediathek: "ALL YOU NEED erzählt Geschichten mitten aus unserer vielfältigen Gesellschaft und passt damit perfekt in die ARD-Mediathek. Das große Interesse der User*innen freut mich sehr. Herzlichen Dank dem ganzen Team vor und hinter der Kamera!"

ALL YOU NEED, die erste queere Serie der ARD, setzt am heutigen Diversity-Tag ein Zeichen für Integration und Vielfalt.



ALL YOU NEED ist eine Produktion von UFA Fiction (Produzentin: Nataly Kudiabor, ausführender Produzent: Eike Adler), durchgeführt von der UFA Serial Drama, im Auftrag der ARD Degeto (Redaktion: Carolin Haasis, Christoph Pellander) für die ARD-Mediathek. Autor und Regisseur ist Benjamin Gutsche.



