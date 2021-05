Hannover (www.anleihencheck.de) - Durch den EU-Wiederaufbaufonds ist eine Flut an Anleihenemissionen der EU zu erwarten: 30% des Gesamtvolumens von 750 Milliarden Euro, also 225 Milliarden Euro, sollen in Klimaschutzprojekte fließen und folglich über EU-Green-Bonds finanziert werden, so Marcio da Costa, Portfolio Manager SSA & Green Bonds bei BANTLEON. ...

