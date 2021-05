Schindellegi (ots) - Microsoft Teams hat die Kommunikation und Collaboration grundlegend verändert und sich zum führenden Instrument für Home-Office und hybrides Arbeiten entwickelt. Am ersten Schweizerischen Teams-Telefonie Day (http://teams-telefonie-day.ch) vom 15. Juni 2021 erfahren Interessierte in sieben unterschiedlichen Vorträgen alles Wissenswerte über Microsoft Teams und die Telefonie-Integration.Kompetente Speakerinnen und Speaker aus der Branche referieren in sieben kostenlosen und frei buchbaren Sessions über Praxiserfahrungen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und stellen die Roadmap des Herstellers vor. Der teams-telefonie-day.ch findet ausschliesslich in digitaler Form über Microsoft Teams statt.Die verschiedenen Sessionssipcall als Organisator eröffnet den Teams-Telefonie Day mit ihrer Präsentation. Im Anschluss berichtet die Luware AG über Herausforderungen und Chancen beim Kundenservice mit Microsoft Teams. Experts Inside teilen ihre Erfahrungen darüber, wie sich Teams in die Arbeitswelt eingliedern lässt, bevor Vertreter der Microsoft Schweiz die neusten Features vorstellen und Einblicke in die Roadmap gewähren. Im Anschluss berichtet die iTrust AG von Stolpersteinen und Erfolgsfaktoren aus der Praxis, bevor die Yoo AG ihrerseits Erfahrungen teilt, wie Firmen mit Microsoft Teams erfolgreich digitalisieren. In einer abschliessenden Keynote erklärt sipcall, wie eine erfolgreiche Migration zur Microsoft Teams-Telefonie funktioniert.Das UnternehmenAls Pioniere der Internettelefonie lancierte die Backbone Solutions AG im Jahr 2005 unter der Marke "sipcall" innovative Business-Lösungen basierend auf der VoIP-Technologie. 40'000 zufriedene Telefonie-Kunden und über 700 Partnerunternehmen vertrauen derzeit auf die Kompetenz und Erfahrung von sipcall by Backbone Solutions AG.Pressekontakt:sipcall by Backbone Solutions AGOliver Giaffreda, MarketingChaltenbodenstrasse 4a, CH-8834 SchindellegiTelefon +41 44 200 5000ogiaffreda@sipcall.chwww.sipcall.ch www.teams-telefonie-day.chOriginal-Content von: sipcall.ch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007604/100870715