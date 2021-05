Heidelberger Druck ist immer noch die Nr. 1 im Markt für Offset-Druck, schafft es jedoch nicht, nachhaltige Gewinne zu erzielen. Ein kleines Nebengeschäft wird jetztzum Renner: Wallboxen für den Hausgebrauch als Ladestationen für Pkws. Umsatz im letzten Jahr 25 Mill. €, Plan in diesem Jahr über 35 Mill. € und damit voll im Trend der E-Mobilität.



Im Vergleich zur Drucktechnik ist das noch ein sehr kleiner Beitrag. Aber der Kurs steigt in kleinen Schritten auf inzwischen 1,49 €...



