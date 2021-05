Die Aktie des Recyclingunternehmens Befesa schafft es einfach nicht über die 60-Euro-Marke. Am Dienstag zählt das Papier zu den schwächsten im Small Cap Index SDAX. Der Grund: Die spanische Fondsgesellschaft Bestinver Gestion steigt aus. An den mittelfristigen Zielen des AKTIONÄR ändert sich aber deswegen nichts.Bestinver Gestion verkauft die restlichen fünf Prozent, die es an Befesa hält. Der Platzierungspreis liegt bei 58,50 Euro je Aktie und damit fünf Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs am Montag. ...

