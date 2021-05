Infolge der Pandemie hat auch die Versicherungsbranche größtenteils auf Home-Office umgestellt. Doch wie geht es mit dem mobilen Arbeiten weiter und was beschäftigt die Gesellschaften in diesem Zusammenhang? AssCompact zeigt einige Ergebnisse einer AGV-Erhebung unter Versicherern in einer Bildergalerie. [Bild: © agcreativelab - stock.adobe.com] " typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> Mobiles Arbeiten - Nachgefragt bei den Versicherern Welche Erfahrungen haben die Versicherer mit dem mobilen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...