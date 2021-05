Das Wetter ist aktuell so wechselhaft wie die Kursrichtungen an der Börse. Allerdings gibt es große Unterschiede in einzelnen Branchen und bei vielen Aktien. So stehen Goldminenaktien derzeit wieder ganz oben in der Gunst von Analysten und Investoren, nachdem die Inflationssorgen zunehmen und die Realzinsen angesichts des aktuellen Preisauftriebs immer weiter ins Negative abrutschen. Unter Druck standen und stehen derweil im Grunde genommen sämtliche Tech-Aktien aus China. Doch dieser Entwicklung sollten Sie auch sehr viel Positives abgewinnen. Schließlich ergeben sich dadurch für Sie neue Kaufgelegenheiten. Heute bespricht Jürgen folgende Aktien: Barrick, Newmont, Kinross, Harmony Gold, Newcrest, BYD, Geely, Weichai Power, Joyy, Baozun, iQiyi, Vipshop, Bilibili, Pinduoduo, Huya sowie Alibaba Health. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.