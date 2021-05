(shareribs.com) New York / Washington D.C. 18.05.2021 - Der südkoreanische Autobauer Hyundai will im nächsten Jahr E-Autos in den USA bauen. Präsident Biden reist nach Michigan, um für sein milliardenschweres Förderprogramm für E-Autos zu werden. Hyundai Motor hat angekündigt, dass man im nächsten Jahr mit der Produktion von E-Autos der Marken Hyundai und Kia in den USA beginnen wolle. Die Aufnahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...