NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie habe über den Erwartungen gelegen und beim Umsatz auf vergleichbarer Ladenfläche sei sie von einem Anstieg überrascht worden, während sie von einem Rückgang ausgegangen sei, schrieb Analystin Kate McShane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies und der höhere Ausblick sollten die Aktie antreiben./tih/tav



ISIN: US9311421039

