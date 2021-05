DJ Merkel und jordanischer König mahnen zu zügigem Waffenstillstand

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der jordanische König Abdullah II haben im Nahostkonflikt zu einem zügigen Waffenstillstand aufgerufen. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mitteilte, sprach Merkel in einer Videokonferenz mit dem jordanischen König über die aktuelle Lage im Nahen Osten. "Beide waren sich einig, dass Initiativen für einen zügigen Waffenstillstand unterstützt werden sollten, um so die Voraussetzungen für die Wiederaufnahme politischer Verhandlungen zu schaffen", erklärte Seibert.

