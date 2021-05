HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - NordLB hat die Einstufung für Eon auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Versorger sei gut in das Jahr gestartet und habe seine Prognosen mit viel Zuversicht bestätigt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch angesichts der zuletzt erweiterten Mittelfristziele und mit Blick auf die Dividendenzusage bis 2023 bleibe es bei seinem bisherigen Votum, erläuterte der Experte./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2021 / 15:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2021 / 15:29 / MESZ



ISIN: DE000ENAG999

