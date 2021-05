Starbucks - Die Kaffeehauskette profitiert von weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen!

Pullback Trading-Strategie

Rückblick: Starbucks ist ein international führender Kaffeeproduzent und Betreiber der gleichnamigen Kaffeehauskette. Das Unternehmen kann mehr als nur Kaffee verkaufen. Die weltweiten Filialen verkaufen neben frisch gerösteten Kaffeegetränken und hochwertigen handgefertigten Kaffee- und Teeprodukten auch kalte Mixgetränke, verschiedene Back- und Süßwaren, Fruchtsäfte, Snackboxen mit frischen Salaten und Wraps sowie Zubehörprodukte wie Tassen und Trinkbehälter. Die Aktie läuft in Trend-/Korrektur-Mustern nach oben. Rücksetzer in den Bereich des EMA-50 boten sich in der jüngeren Vergangenheit als gute Einstiegsgelegenheiten an. Aktuell sehen wir abermals einen solchen Pullback, der die Kurse dieses Mal bis unter den EMA-50 führte.

Meinung: Neue Laden-Konzepte wie Walk-In und Curbside-Pickup, sollen mehr Kunden ansprechen. Geliefert wird der Kaffee auch mit Uber Eats, wenn man nicht außer Haus möchte oder kann. Starbucks konnte in den ersten drei Monaten bis Ende März den Nettogewinn im Jahresvergleich verdoppeln. Das US-Geschäft hat sich inzwischen voll von der Corona-Krise erholt. Für eine weitere Erholung dürfte die Ankündigung der CDC sorgen, dass vollständig geimpfte Menschen sich in den USA nun wieder ohne Maske auch in den Innenräumen bewegen können sollen. Die Aktie ist gerade dabei den EMA-50 wieder zurückzuerobern.

Setup: Wenn die Aktie den EMA-50 zurückerobern konnte, kann man einen Long-Trade eröffnen. Intraday ist hier auf entsprechende Signale zu achten. Die Position könnte nach dem Einstieg unter den Kerzen der letzten Tage abgesichert werden.

Meine Meinung zu Starbucks ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in SBUX





