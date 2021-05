Frankfurt (www.fondscheck.de) - Credit Suisse Asset Management erweitert das Angebot an nachhaltigen ETFs, so die Deutsche Börse AG.Der CSIF (IE) DAX 50 ESG Blue UCITS ETF (ISIN IE00BKVD2J03/ WKN A3CUHV) biete Anlegern Zugang zu den 50 größten und liquidesten deutschen Unternehmen aus DAX, MDAX und TecDAX, die hinsichtlich der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung hervorstechen würden. Unternehmen mit Geschäftsbeteiligungen in den Bereichen Waffen, Tabakproduktion, Kraftwerkskohle und Kernenergie oder mit Geschäftsbeziehungen zum Militär seien vom Index ausgeschlossen. ...

