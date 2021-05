FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adyen von 2050 auf 1850 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der jüngste Kursrückgang sei gerechtfertigt angesichts der im Zuge der Inflationsdiskussion anziehenden Zinserwartungen, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dass der Zahlungsdienstleister ein überproportionaler Gewinner des Umbruchs im Zahlungsverkehr sei, sei zudem in der noch immer hohen Bewertung weitgehend reflektiert./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2021 / 16:52 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2021 / 17:01 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012969182

