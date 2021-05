Halle/MZ (ots) - Die Bundeswehr soll schneller als bisher einsatzfähig sein, keine langen Abstimmungs -und Vorbereitungszeiten mehr, "kaltstartfähig", so heißt es in dem Papier. Das ist verständlich: Die Klage darüber, wie lange es dauert, bis ein Einsatztrupp der Bundeswehr zusammengestellt ist, gehört zu den Standardbeschwerden in der Bundeswehr. Um ein Kontingent für den Auslandseinsatz zusammenzubekommen, so heißt es, müsse man sich in allen Ecken der Republik Material und Leute zusammenkratzen. Praktisch ist das nicht. Die Bundeswehr verliert sich gerne in ihrem Wirrwarr an verantwortlichen Ebenen. Da kann mehr Effizienz nicht schaden.



