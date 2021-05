DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea und Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Buddhas Geburtstag" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:34 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.005,34 -0,04% +12,74% Stoxx50 3.432,61 -0,31% +10,43% DAX 15.386,58 -0,07% +12,16% FTSE 7.034,24 +0,02% +8,86% CAC 6.353,67 -0,21% +14,45% DJIA 34.255,23 -0,21% +11,92% S&P-500 4.162,64 -0,02% +10,82% Nasdaq-Comp. 13.462,98 +0,63% +4,46% Nasdaq-100 13.380,92 +0,51% +3,82% Nikkei-225 28.406,84 +2,09% +3,51% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 168,76 -11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,08 66,27 -1,8% -1,19 +33,8% Brent/ICE 68,39 69,46 -1,5% -1,07 +33,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.866,22 1.865,70 +0,0% +0,52 -1,7% Silber (Spot) 28,16 28,18 -0,1% -0,02 +6,7% Platin (Spot) 1.222,43 1.243,33 -1,7% -20,90 +14,2% Kupfer-Future 4,74 4,72 +0,3% +0,01 +34,4%

Die Ölpreise liegen im Minus. Teilnehmer verweisen aber auf den schwächeren Dollar, der die Preise tendenziell stütze. Nach Handelsschluss werden noch Daten zu den Rohöllagerbeständen in den USA vom privaten American Petroleum Institute (API) erwartet. Der Goldpreis notiert trotz des schwächeren Greenbacks nahezu unverändert.

FINANZMARKT USA

Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag zurückhaltend und notieren leicht im Minus. Der technolgielastige Nasdaq-Index verzeichnet hingegen moderate Gewinne. Die Sorge vor einer Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank vor dem Hintergrund einer anziehenden Inflation belastet weiter. Hinzu kommen schwächer als erwartet ausgefallene Daten aus dem Bausektor. Gestützt wird das Sentiment dagegen durch überraschend gute Zahlen von Home Depot und Walmart. Nachdem zuletzt mehrheitlich beschwichtigende Kommentare aus den Reihen der Fed gekommen waren, die eine Beibehaltung der lockeren Geldpolitik in Aussicht stellten, wünscht sich der Präsident der Federal Reserve von Dallas, Robert Kaplan, in nächster Zeit eine Debatte um die Reduzierung der Anleihekäufe. Vor diesem Hintergrund wird mit Spannung auf das Protokoll der Fed-Sitzung von Ende April am Mittwoch gewartet. Home Depot hat im ersten Geschäftsquartal von der starken Nachfrage nach Heimwerkerbedarf profitiert. Der Konzern steigerte Umsatz und Gewinn stärker als erwartet. Die Aktie gibt jedoch leicht nach, was wohl auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen sein dürfte. Der US-Einzelhändler Walmart übertraf bei Umsatz und Gewinn ebenfalls die Prognosen der Analysten deutlich. Die Aktie gewinnt deutlich. Auch Macy's hat mit den Quartalszahlen überzeugt. Zudem wurde der Umsatzausblick für 2021 angehoben. Die Titel rücken ebenfalls vor. Für die Amazon-Aktie geht es leicht nach oben. Der Konzern befinde sich Berichten zufolge in Gesprächen um eine mögliche MGM-Übernahme, das letzte große unabhängige Hollywood-Studio.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach einem starken Beginn ist den europäischen Börsen am Dienstag im Handelsverlauf die Luft ausgegangen. Der DAX fiel leicht, nachdem er im frühen Handel einen neuen Rekordstand bei 15.538 Punkten markiert hatte. Das neue Allzeithoch sei schnell zu Gewinnmitnahmen genutzt worden. "Auch wenn der jüngste Renditeanstieg erst einmal gestoppt ist: Die Tapering-Diskussion wird nicht mehr aufhören", so ein Marktteilnehmer. Daneben blase dem DAX nun auch der Gegenwind von der Währungsseite ins Gesicht. Mit 1,2234 Dollar stand der Euro zeitweise auf dem höchsten Stand seit Ende Februar. Die Spekulation um einen Markteintritt von Doordash trieb Delivery Hero (+2,5%) nach oben. Laut Financial Times plant der US-Essenslieferdienst Doordash eine Expansion in Deutschland. "Tendenziell wird der Markteintritt in Europa aber eher über eine Übernahme erfolgen, und da steht Delivery Hero im Zentrum der Spekulation", sagte ein Marktteilnehmer. Deutsche Wohnen gewannen 4,2 Prozent. "Einige Marktteilnehmer setzen wohl auf eine weitere Konsolidierung in der Branche", so ein Händler. Dabei sei auch der Name Vonovia gefallen - als Gerücht. Vonovia gewannen 0,4 Prozent. Deutsche Post schlossen mit 51,88 Euro 1,8 Prozent im Plus und damit hoch wie nie zuvor. Dagegen gaben Siemens um 1,7 Prozent nach und Deutsche Telekom nach schwachen Vodafone-Zahlen um 1,2 Prozent. Vodafone brachen um 8,9 Prozent ein. Der Stoxx-Branchenindex der Telekom-Aktien war mit einem Minus von 1,2 Prozent größter Verlierer. Auf der Gewinnerseite ragten die Reise- und Freizeit-Aktien mit einem Plus von 1,6 Prozent heraus. Vivendi (+1,6%) hat neue Details zum geplanten Börsengang von UMG genannt. Für Kursgewinne im Mediensektor sorgten auch die Pläne, nach denen mehrere Sendergruppen in Frankreich einen nationalen Champions schaffen wollen. Mit einem Plus von 20 Prozent reagierten Grenke auf das uneingeschränkte Testat für Jahres- und Konzernabschluss 2020 durch die Prüfungsgesellschaft KPMG.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:44h Mo, 17:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,2213 +0,50% 1,2183 1,2145 0% EUR/JPY 133,07 +0,27% 132,92 132,63 +5,5% EUR/CHF 1,0965 -0,08% 1,0961 1,0946 +1,4% EUR/GBP 0,8608 +0,13% 0,8590 0,8602 -3,6% USD/JPY 108,96 -0,24% 109,09 109,21 +5,5% GBP/USD 1,4188 +0,36% 1,4183 1,4119 +3,8% USD/CNH (Offshore) 6,4245 -0,28% 6,4269 6,4434 -1,2% Bitcoin BTC/USD 43.282,00 -0,54% 45.294,26 44.439,01 +49,0%

Der Dollar steht weiter unter Druck, der Dollar-Index gibt um 0,3 Prozent nach und der Euro ist mit in der Spitze 1,2234 Dollar so teuer wie zuletzt Anfang Januar. Der Greenback gibt die Gewinne aus der Vorwoche damit vollständig wieder ab, als hohe Inflationszahlen zu verstärkten Spekulationen über eine bald straffere Geldpolitik der US-Notenbank geführt hatten. "Höhere Inflation ist nur dollarpositiv, wenn sie die Fed dazu bringt, eine restriktivere Geldpolitik zu ergreifen und die Zinsen zu erhöhen", so MUFG-Analyst Lee Hardman. Diese ursprünglichen Hoffnungen hätten durch die taubenhaften Stellungnahmen diverser US-Notenbanker erst einmal einen Dämpfer bekommen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Es gab Kursgewinne querbeet am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien: In Taiwan schoss der Index sogar um 5,2 Prozent nach oben, nachdem er an den Vortagen aus Sorge um hohe Corona-Infektionszahlen und damit einhergehender Lockdowns kräftig Federn gelassen hatte. In Tokio machte der Nikkei-225 das Minus vom Vortag mehr als wett. Dass das japanische Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 2021 um 1,3 Prozent zum Vorquartal schrumpfte, störte nicht, zumal dies erwartet worden war. Stattdessen sprachen Teilnehmer von Zuversicht angesichts der in immer mehr Teilen der Welt zu beobachtenden Lockerungen und Wiederöffnungen nach der Pandemie. Der Nikkei-Index dürfte in den nächsten Wochen die 30.000er Marke testen, erwartet Fondsmanager Naoki Fujiwara von Shinkin Asset Management. Er verwies dazu auf die jüngst vielfach konservativen Ausblicke der Unternehmen, während zugleich mit einer weiteren Erholung der Wirtschaft zu rechnen sei. Klar überdurchschnittliche Kursgewinne zeigten unter anderem die konjunkturempfindlichen Aktien von Nippon Steel (+4,5%), Sumitomo Metal Mining (+6,2%) und Dai-ichi Life (+5,8%). In Seoul stiegen die Kurse der Stahlhersteller Posco und Hyundai Steel um je rund 5 Prozent. Dazu passend stiegen in Sydney die Subindizes der Rohstoff- und der Energiewerte mit 1,6 Prozent am stärksten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Telekom will Mehrheit an T-Mobile US - Presse

Die Deutsche Telekom will sich einem Pressebericht zufolge dauerhaft im US-amerikanischen Mobilfunkmarkt festsetzen. Das Management sei fest entschlossen, seine Beteiligung an T-Mobile US auf eine Mehrheit aufzustocken, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Kreise des Unternehmens. Seinen Plan wolle Vorstandschef Timotheus Höttges am Donnerstag auf der angekündigten Investorenkonferenz vorstellen. Das Management habe dem Aufsichtsrat bereits überzeugend erklären können, wie der hochverschuldete Konzern gleichzeitig den Ausbau der europäischen Netze und der Kauf weiterer Anteile an T-Mobile US stemmen könne, zitiert die Zeitung weiter Konzernkreise.

Commerzbank-HV wählt neue Aufsichtsräte mit starken Ergebnissen

Die Neuaufstellung des Aufsichtsrats der Commerzbank ist abgeschlossen. Wie die Bank mitteilte, wurden die fünf zur Wahl stehenden Mitglieder von der Hauptversammlung mit Ergebnissen von jeweils klar über 99 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt. Zudem entlasteten die Aktionäre Vorstand und Aufsichtsrat für 2020.

Fresenius hält an Mittelfrist-Zielen fest

Der Vorstandsvorsitzende des Gesundheitskonzerns Fresenius, Stephan Sturm, ist nach wie vor zuversichtlich, dass der DAX-Konzern seine mittelfristigen Ziele erreichen kann. Demnach geht die Fresenius SE & Co KGaA im Zeitraum 2020 bis 2023 unverändert von einem durchschnittlichen jährlichen organischen Umsatzwachstum von 4 bis 7 Prozent aus. Im gleichen Zeitraum soll der Nettogewinn pro Jahr im Schnitt um 5 bis 9 Prozent zulegen.

Eon-Aktionäre besorgt über Rendite und Ausschüttungsquote

Vor der Hauptversammlung des Energieversorgers Eon haben Aktionäre sich besorgt über die künftige Rendite des Wertpapiers gezeigt. Unter Ex-Konzernchef Johannes Teyssen habe sich der Aktienkurs von einst 25 Euro nahezu halbiert, sagte Winfried Mathes, Corporate-Governance-Spezialist bei Deka Investment. Mit Sorgen schaut Deka Investment auch auf die anstehende Entscheidung der Netzagentur zur Eigenkapitalverzinsung für die deutschen Gas- und Stromnetze.

Lufthansa sieht steigende Nachfrage nach Urlaubsflügen

Die Deutsche Lufthansa AG erlebt zunehmende Buchungen für Ferienflüge in die USA und nach Europa, da einige pandemiebedingte Reisebeschränkungen gelockert werden. Die Nachfrage nach Flügen in die USA für diesen Sommer sei in den vergangenen zwei Wochen im Vergleich zu den Vormonaten gestiegen, und der deutsche Konzern habe daher die Zahl der Flüge im Flugplan ab Juni erhöht.

Aufsichtsrat der Volkswagen AG wählt AR-Chefin Cavallo ins Präsidium

Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG hat Daniela Cavallo in das Präsidium des Kontrollgremiums gewählt. Zuvor war ihre registergerichtliche Bestellung zum Mitglied des Gremiums per 11. Mai erfolgt, wie der Autobauer mitteilte.

Merck KGaA ändert Organisation des Healthcare-Geschäfts

Die Merck KGaA ändert die Organisation ihres Unternehmensbereichs Healthcare und trägt damit der Bedeutung der Region Nordamerika Rechnung: Die Position des President der US-Tochter EMD Serono und Head of Global Innovative Medicines Franchises Head werden getrennt. "Angesichts der Rolle, die Nordamerika als Treiber für zukünftiges Wachstum für das Healthcare-Geschäft von Merck spielt, ist eine eigene fokussierte Führung in diesem Schlüsselmarkt von ausschlaggebender Bedeutung", teilte der DAX-Konzern mit.

RWE will in Irland Windkraft mit einem Kleinflugzeug ernten

Der Energieversorger RWE errichtet gemeinsam mit dem niederländischen Unternehmen Ampyx Power ein Testzentrum für Flugwindkraftanlagen in Irland. Der Bau im nordwestlichen County Mayo wurde nun genehmigt und soll noch in diesem Jahr beginnen. Zunächst entsteht eine Demonstrationsanlage mit 150 Kilowatt, bevor anschließend eine Anlage im kommerziellen Maßstab mit einem Megawatt Leistung errichtet werden soll.

Siemens Energy will Siemens Gamesa derzeit nicht übernehmen

Siemens Energy hat bekräftigt, den Windanlagenhersteller Siemens Gamesa derzeit nicht kaufen zu wollen. Die spanische Börsenaufsicht CNMV hatte den Handel mit der Aktie des Windanlagenherstellers an der Madrider Börse ausgesetzt, nachdem die spanische Zeitung Expansion berichtet hatte, Siemens habe über ihre Tochter Siemens Energy die Banken Morgan Stanley und Deutsche Bank damit beauftragt, strategische Optionen für Siemens Gamesa auszuloten, darunter auch den Abschied von der Börse.

Puma will bis 2025 zu 75 Prozent recycletes Polyester verwenden

Puma will bis zum Jahr 2025 den Polyester-Anteil in seinen Schuhen und Textilien zu etwa drei Vierteln aus recyceltem Material bestreiten. Insgesamt sollen bis dahin 90 Prozent aller Produkte des Sportartikelherstellers aus nachhaltigeren Materialien hergestellt werden

Aareal Bank lehnt teilweise AR-Neubesetzung ab

Die Hauptversammlung der Aareal Bank AG hat die von zwei Aktionären angestrebte teilweise Neubesetzung des Aufsichtsrats abgelehnt. In der virtuellen Hauptversammlung stimmten rund 69 Prozent des anwesenden Kapitals gegen die von den Aktionären Till Hufnagel und Petrus Advisers Investments Fund geforderte Abwahl dreier Aufsichtsratsmitglieder, darunter der Aufsichtsratsvorsitzenden Marija Korsch.

Delticom erwägt Kapitalerhöhung

Der Reifenhändler Delticom AG bereitet eine mögliche prospektfreie Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital vor. Die endgültige Entscheidung über die Durchführung, den Zeitpunkt und den Umfang einer möglichen Aktienemission werde je nach Marktumfeld getroffen, teilte das Unternehmen mit.

PharmaSGP bekräftigt nach schwachem Erstquartal Jahresprognose

Die PharmaSGP Holding SE hat nach coronabedingten Umsatz- und Ergebnisrückgängen im ersten Quartal 2021 die Jahresprognose bekräftigt. Die Erlöse gingen um 26,2 Prozent auf 12,4 Millionen Euro zurück. Das bereinigte EBIT brach um 55,2 Prozent auf 2 Millionen Euro ein. Die bereinigte EBIT-Marge verringerte sich auf 15,9 Prozent von 26,2 Prozent im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Stellantis gründet mit Foxconn Gemeinschaftsunternehmen

Der Autokonzern Stellantis kooperiert mit dem Apple-Zulieferer Foxconn bei der Entwicklung digitaler Cockpits und Mobilitätsdienste. Die Unternehmen gründen dafür ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Mobile Drive mit Sitz in der Niederlande. Das Joint Venture soll Hard- und Software sowohl für die Stellantis NV als auch für andere Autohersteller entwickeln.

Norwegian Air hat letztes Okay für Restrukturierung

Der Restruktukturierungsplan der Norwegian Air Shuttle ASA ist nun verbindlich und rechtskräftig. "Es wurden keine Rechtsmittel eingelegt und daher ist der Sanierungsplan endgültig und bindend", teilte die norwegische Fluggesellschaft mit. Der Sanierungsprozess soll am 26. Mai abgeschlossen werden.

Walmart steigert Umsatz trotz Abflauen der Pandemie

Die Umsätze des US-Einzelhandelsriesen Walmart sind im Frühjahrsquartal weiter gestiegen, wenn auch langsamer als zu Beginn des Covid-19-Ausbruchs. Die Umsätze in US-Geschäften und digitalen Kanälen, die seit mindestens zwölf Monaten in Betrieb sind, stiegen im Quartal, das am 30. April endete, um 6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der E-Commerce-Umsatz in den USA wuchs um 37 Prozent.

