LONDON (dpa-AFX) - Vor der für November geplanten UN-Weltklimakonferenz hat Gastgeber Großbritannien China zu konkreteren Klimaschutzzielen aufgerufen. "Was im Fall von China wirklich wichtig ist - wie bei jedem Land - ist, detaillierte Gesetze vorzulegen, die zu den langfristigen Zielen führen", sagte der designierte Präsident der Klimakonferenz COP26, Alok Sharma, am Dienstag in London. Er begrüßte Chinas Ankündigung, bis 2060 klimaneutral werden zu wollen, forderte aber, das Land müsse dieses Ziel mit "mehr Dringlichkeit" verfolgen. China gilt als größter Produzent von Treibhausgasen und stützt sich heute zu rund 60 Prozent auf Kohle.

Die Klimakonferenz der Vereinten Nationen war bereits im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie verschoben worden. Die britische Regierung will bislang daran festhalten, dass die Konferenz in diesem Jahr tatsächlich physisch in Glasgow zusammenkommt. Das Treffen gilt als wichtiger Meilenstein zur Erreichung des 1,5 Grad-Ziels. Es sollen verbindliche Zusagen für die nächsten Jahre festgelegt werden./swe/DP/fba