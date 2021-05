Es ist ein Vorhaben mit milliardenschweren Konsequenzen: Die Deutsche Telekom will Unternehmenskennern zufolge ihren Anteil am US-Mobilfunker T-Mobile US aufstocken, um die Kontrolle zu übernehmen. Die erste Reaktion der Anleger auf entsprechende Berichten ist eindeutig - der Kurs einer Aktie steigt, ein anderer fällt.Die Deutschen zielten auf eine Mehrheitsbeteiligung bei dem Unternehmen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person. Ein Telekom-Sprecher ...

