SAN FRANCISCO (IT-Times) - Der Online- und Mobile-Payment Anbieter Square Inc. treibt die internationale Expansion weiter voran und bietet nun auch in Irland auch ein Point-of-Sale (POS) - System an. Square Inc. (Nasdaq: SQ) kündigte heute an, nun auch integrierte Omnichannel-Lösungen für Unternehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...