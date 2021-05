Die US-Anleiherenditen fallen und der US-Dollar sorgt zusätzlich mit seiner Schwäche für steigende Edelmetallpreise, denn auch der Silberpreis hat zugelegt. Mit der hohen Inflationsrate von 4,2 Prozent in den USA sind die Realzinsen nochmal nach unten gegangen. Die Gesamtinflation ist nun also so hoch wie seit 2008 nicht mehr. In den USA sind auch die Produzentenpreise um 6,2 Prozent im Jahresverlauf angestiegen, so viel wie noch nie. Die Zurückhaltung der FED, die Zinssätze zu erhöhen, dürfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...