Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 18 mai/May 2021) - The common shares of Wedgemount Resources Corp., have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Wedgemount Resources is a Vancouver based junior mineral exploration company focused on maximizing shareholder value through the acquisition, discovery and advancement of high-quality copper - gold projects in North America. The company's initial exploration asset is the Eagle copper - gold porphyry project located 90km from Fort St. James, BC. Eagle is situated in a highly productive copper-gold belt; nearby mines and development projects include Centerra Gold's Mt. Milligan mine 50km to the east and Northwest Copper's Kwanika development project 60km to the north.

Les actions ordinaires de Wedgemount Resources Corp. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Wedgemount Resources est une société d'exploration minière junior basée à Vancouver qui se concentre sur la maximisation de la valeur pour les actionnaires par l'acquisition, la découverte et l'avancement de projets de cuivre-or de haute qualité en Amérique du Nord. L'actif d'exploration initial de la société est le projet de porphyre cuivre-or Eagle situé à 90 km de Fort St. James, en Colombie-Britannique. Eagle est situé dans une ceinture cuivre-or très productive; les mines et les projets de développement à proximité incluent le mont Centerra Gold. Mine Milligan à 50 km à l'est et projet de développement Kwanika de Northwest Copper à 60 km au nord.

Issuer/Émetteur: Wedgemount Resources Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): WDGY Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 21 050 000 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 15 374 999 CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier CUSIP: 94847W 10 9 ISIN: CA 94847W 10 9 5 Boardlot/Quotité: 500 IPO Price/Prix: $0.10/0,10 $ Agent: Leede Jones Gable Inc. Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: le 19 mai/May 2021 Trading Date/Date de negociation: le 21 mai/May 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 juillet/July Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

