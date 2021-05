Apple investiert weitere 45 Millionen US-Dollar in den Glasspezialisten Corning, der schon lange als Zulieferer für Apple arbeitet. Die neuen Gelder sollen für die Produktionserweiterung in den USA zur Verfügung gestellt werden. Auch die Forschung soll weiter vorangetrieben werden.? Apple investiert weitere 45 Millionen US-Dollar aus Investmentfonds in Corning ? Fertigungskapazitäten sollen erhöht werden, um Nachfrage zu decken ? Sollen die Forschungsgelder für die Entwicklung eines faltbares ...

Den vollständigen Artikel lesen ...