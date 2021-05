EQS Group-Ad-hoc: Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Halbjahresergebnis

Halbjahresabschluss 2021 Bellevue Group mit voraussichtlich höherem Halbjahres-Konzerngewinn - Deutlich höhere durchschnittlich betreute Kundenvermögen Anhaltend starker Neugeld-Zufluss am oberen Ende des Zielbands von 5-10% p.a.

Erwarteter Anstieg der durchschnittlich betreuten Kundenvermögen um rund 30% gegenüber der Vergleichsperiode (1. Halbjahr 2020: CHF 10 Mrd.)

Signifikante Erhöhung des Halbjahres-Konzerngewinns auf über CHF 20 Mio. erwartet Die Bellevue Group erwartet aufgrund der aktuell vorliegenden Zahlen ein deutlich verbessertes Geschäftsergebnis im ersten Halbjahr 2021. Die betreuten Kundenvermögen konnten dank einer soliden Anlageperformance und der nach wie vor hohen Investorennachfrage im Bereich spezialisierter Anlagestrategien, insbesondere im Gesundheitssektor, gesteigert werden. Dank der deutlich höheren durchschnittlichen Vermögensbasis konnte die operative Leistung als reiner Asset Manager im Vorjahresvergleich weiter gesteigert werden. Der Halbjahres-Konzerngewinn wird voraussichtlich bei über CHF 20 Mio. liegen. Der Konzerngewinn im ersten Halbjahr 2020 von CHF 5.5 Mio. wurde geschmälert durch Wertberichtigungen und Rückstellungen in Höhe von CHF 7.0 Mio. sowie einem Verlust der verkauften Bank am Bellevue von CHF 0.7 Mio. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschafte die Bellevue Group einen Konzerngewinn von CHF 22.3 Mio. Die Publikation des vollständigen Halbjahresergebnisses 2021 erfolgt am 29. Juli 2021.

Kontakt:

Media Relations: Jürg Stähelin, IRF

Telefon: +41 43 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch Investor Relations: Michael Hutter, CFO Bellevue Group

Telefon: + 41 44 267 67 20, mhu@bellevue.ch

Bellevue Group

Die Bellevue Group ist eine unabhängige, auf Asset Management fokussierte Schweizer Finanzboutique, die an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, konzentriert sich der reine Asset Manager mit seinen rund 100 Mitarbeitenden auf eine ausgewählte und diversifizierte Angebotspalette basierend auf den drei Pfeilern spezialisierte Healthcare-Strategien, alternative Anlagestrategien und traditionelle Anlagestrategien.

