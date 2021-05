In der letzten Woche korrigierte das Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN relativ zu dem um - 1,3 % nachgebenden MSCI World (Euro)-Index angesichts der weiterhin ausgeprägten Schwäche von Technologie- und sonstigen Wachstumssegmenten übermäßig stark und büßte gleich um - 2,8 % ein. Hierdurch stellte sich seit Depotstart am 04.05.2020 auf Euro-Währungsbasis eine Nettoperformance (excl. Dividendenzahlungen) von + 44,3 % ein, was damit immer noch eine deutliche Outperformance gegenüber dem MSCI World (Euro)-Index von + 11,3 % darstellte.Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...