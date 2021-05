CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.05.2021:Das Instrument RPD GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA OA DL-0001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.05.2021The instrument RPD GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA OA DL-0001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 19.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.05.2021:Das Instrument BMG7304P1398 BLUE RIVER H.PO.CO.HD-,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.05.2021The instrument BMG7304P1398 BLUE RIVER H.PO.CO.HD-,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 19.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 20.05.2021:Das Instrument UFGD US3154371039 FERROVIAL SA ADR EO -,20 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 20.05.2021The instrument UFGD US3154371039 FERROVIAL SA ADR EO -,20 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.05.2021 and ex capital adjustment on 20.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 20.05.2021:Das Instrument 948 SE0005454865 SYNTHETICMR AB AK EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 20.05.2021The instrument 948 SE0005454865 SYNTHETICMR AB AK EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.05.2021 and ex capital adjustment on 20.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.05.2021:Das Instrument 858 SE0009889405 HITECH + DEVELOPMENT WIR. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.05.2021The instrument 858 SE0009889405 HITECH + DEVELOPMENT WIR. EQUITY is traded ex capital adjustment on 19.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 20.05.2021:Das Instrument 5NE GG00BJ0JVY01 NEXTENERGY SOLAR FD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 20.05.2021The instrument 5NE GG00BJ0JVY01 NEXTENERGY SOLAR FD EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.05.2021 and ex capital adjustment on 20.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.05.2021:Das Instrument UG8K ZAE000111829 AVENG LTD. RC-,05 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.05.2021The instrument UG8K ZAE000111829 AVENG LTD. RC-,05 EQUITY is traded ex capital adjustment on 19.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.05.2021:Das Instrument ONQ DK0060732477 ALLARITY THERAP.NA.DK-,05 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.05.2021The instrument ONQ DK0060732477 ALLARITY THERAP.NA.DK-,05 EQUITY is traded ex capital adjustment on 19.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.05.2021:Das Instrument AU000000DAV3 DAVENPORT RESOURCES LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.05.2021The instrument AU000000DAV3 DAVENPORT RESOURCES LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 19.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.05.2021:Das Instrument FZ6 BMG3156P1032 ASA GOLD+PREC.MET.LTD.DL1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.05.2021The instrument FZ6 BMG3156P1032 ASA GOLD+PREC.MET.LTD.DL1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 19.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.05.2021:Das Instrument 2QR BE0974272040 ORF CVA EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.05.2021The instrument 2QR BE0974272040 ORF CVA EQUITY is traded ex capital adjustment on 19.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 20.05.2021:Das Instrument 19V CH0311864901 VAT GROUP AG SF -,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 20.05.2021The instrument 19V CH0311864901 VAT GROUP AG SF -,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.05.2021 and ex capital adjustment on 20.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.05.2021:Das Instrument CLQN CH0048854746 CASTLE PRIV.EQ.NAM.SF-,05 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.05.2021The instrument CLQN CH0048854746 CASTLE PRIV.EQ.NAM.SF-,05 EQUITY is traded ex capital adjustment on 19.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 20.05.2021:Das Instrument 9TC CH0102993182 TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 20.05.2021The instrument 9TC CH0102993182 TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.05.2021 and ex capital adjustment on 20.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 20.05.2021:Das Instrument TA1 AT0000720008 TELEKOM AUSTRIA AG EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 20.05.2021The instrument TA1 AT0000720008 TELEKOM AUSTRIA AG EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.05.2021 and ex capital adjustment on 20.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.05.2021:Das Instrument IHB AU000000VXR5 VENTUREX RES LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.05.2021The instrument IHB AU000000VXR5 VENTUREX RES LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 19.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.05.2021:Das Instrument SE0000107419 INVESTOR B (FRIA) SK6,25 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.05.2021The instrument SE0000107419 INVESTOR B (FRIA) SK6,25 EQUITY is traded ex capital adjustment on 19.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.05.2021:Das Instrument SE0000412991 PROACT IT GROUP AB SK 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.05.2021The instrument SE0000412991 PROACT IT GROUP AB SK 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 19.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.05.2021:Das Instrument BYXB DK0010247956 BROENDBY.FODB.N.B DK 0,25 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.05.2021The instrument BYXB DK0010247956 BROENDBY.FODB.N.B DK 0,25 EQUITY is traded ex capital adjustment on 19.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 20.05.2021:Das Instrument CRO GB00B9275X97 OPEN ORPHAN PLC LS-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 20.05.2021The instrument CRO GB00B9275X97 OPEN ORPHAN PLC LS-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.05.2021 and ex capital adjustment on 20.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.05.2021:Das Instrument SE0000103699 HEXAGON AB B FRIA SK1,333 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.05.2021The instrument SE0000103699 HEXAGON AB B FRIA SK1,333 EQUITY is traded ex capital adjustment on 19.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.05.2021:Das Instrument SE0000107401 INVESTOR A (FRIA) SK6,25 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.05.2021The instrument SE0000107401 INVESTOR A (FRIA) SK6,25 EQUITY is traded ex capital adjustment on 19.05.2021