Welche Themen sind am Mittwochmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: E.ON hat Patrick Lammers in den Vorstand berufen, Bayers milliardenschwerer Vorschlag stößt bei dem zuständigen US-Bundesrichter auf Skepsis und Deutsche Telekom will in den nächsten Jahren seine Beteiligung an T-Mobile US auf eine Mehrheit aufstocken.

