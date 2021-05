Exzerpt: Buffett schichtet sein Investmentportfolio erneut um, Klarna fordert von London eine Anpassung der Regulierung der Finanzbranche und E.ON ernennt einen neuen Vertriebschef.Der Handel in Asien zeigt sich heute früh von seiner schwachen Seite. Während der Börsenplatz Seoul weiter im Aufschwung ist, verzeichnen wir in China, Taiwan und Tokio Abgaben. Auch Sidney verzeichnet starke Abgaben. Die Futures sind vor Eröffnung der europäischen Vorbörse ebenfalls deutlich im Minus. So notiert der Nasdaq Future -0,47 % tiefer bei 13.151 ...

