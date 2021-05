DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea und Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Buddhas Geburtstag" geschlossen.

TAGESTHEMA

Im isländischen Reykjavik kommen die Außenminister des Arktischen Rats zusammen, um über die Entwicklung des umstrittenen Territoriums im Nordpolarmeer zu sprechen. Bei dem zweitägigen Treffen werden auch Russlands Außenminister Sergej Lawrow und sein US-Kollege Antony Blinken erwartet. Dem Arktischen Rat gehören neben Russland und den USA, Kanada, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland und Island an, die alle Arktis-Anrainerstaaten sind. Durch die Erderwärmung wird die Arktis immer besser erreichbar. Dadurch wächst das Interesse der Anrainerstaaten, aber auch Chinas, an der Region - wegen der strategischen Lage, der natürlichen Ressourcen und wegen der Schiffsrouten. Vor dem Treffen hatte Lawrow die Arktis als russisches Territorium bezeichnet. Blinken warnte daraufhin vor einer militärischen Aufrüstung am Nordpol.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 27./28. April

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 4.112,25 -0,18% Nasdaq-100-Indikation 13.156,50 -0,28% Nikkei-225 27.937,32 -1,65% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi 2.996,11 -5,58% Shanghai-Composite 3.511,28 -0,50% S&P/ASX 200 6.926,40 -1,98%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwach - Die Aktienmärkte in Ostasien und Sydney folgen der negativen Vorgabe der Wall Street. Dort hatten die Indizes nachgegeben, wobei sie mit dem Handelsende auf ihre Tagestiefs abgesackt waren. Nicht gehandelt wird anlässlich von des Feiertags "Buddhas Geburtstag" in Seoul und in Hongkong. Als einen Bremser in Tokio führen Marktteilnehmer den Yen an. Er hat im Zuge der anhaltenden Dollarschwäche mit 108,91 je Dollar ein Einwochenhoch erreicht, wodurch sich die japanischen Exporte verteuern. Daneben wird die sich hinziehende Corona-Pandemie als Belastungsfaktor genannt. Gegen den sehr schwachen Markt schnellt in Sydney der Kurs von Appen um 15 Prozent nach oben. Der Datenexperte hatte vor Handelsbeginn angekündigt, seine Organisationsstruktur komplett zu überholen. In Tokio geben Meiji Holdings um 0,9 Prozent nach, nachdem das Nahrungsmittelunternehmen nach Börsenschluss am Dienstag seine Geschäftsjahreszahlen präsentiert hatte.

US-NACHBÖRSE

Take-Two Interactive Software legten auf Nasdaq.com um 4 Prozent zu, nachdem das Unternehmen mit seinen Quartalszahlen die Markterwartungen deutlich übertroffen hatte. Ebenfalls jeweils nach Vorlage der neuesten Geschäftszahlen legten Agiliti um 4 Prozent zu, während es für Quicklogic um 7,2 Prozent abwärts ging.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.060,66 -0,78 -267,13 11,29 S&P-500 4.127,84 -0,85 -35,45 9,90 Nasdaq-Comp. 13.303,64 -0,56 -75,41 3,22 Nasdaq-100 13.217,68 -0,72 -95,23 2,56 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 927 Mio 880 Mio Gewinner 1.524 1.751 Verlierer 1.795 1.579 unverändert 150 148

Leichter - Die Sorge vor einer Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank vor dem Hintergrund einer zuletzt deutlich erhöhten Inflation belastete weiter. Befeuernd wirkte dabei, dass laut dem Halbjahresausblick die US-Einkaufsmanager davon ausgehen, dass die wirtschaftliche Erholung für den Rest des Jahres anhalten wird. Home Depot steigerte zwar Umsatz und Gewinn stärker als erwartet, der Kurs gab - laut Händlern mit Gewinnmitnahmen - dennoch um 1,0 Prozent nach. Walmart legten dagegen nach übertroffenen Erwartungen um 2,2 Prozent zu. Auch Macy's (-0,4%) hatte mit den Quartalszahlen überzeugt. Zudem wurde der Umsatzausblick angehoben. Teilnehmer bemängelten, dass das Geschäftsniveau von 2019 noch immer nicht erreicht sei. Für Amazon ging es um 1,2 Prozent nach unten mit Berichten, wonach es Gespräche über eine mögliche MGM-Übernahme geben soll. AT&T büßten weitere 5,8 Prozent ein. Hier drückte laut Marktteilnehmern auf den Kurs, dass AT&T im Zuge der Zusammenlegung seines Medienbereichs mit Discovery (-1,6%) seine Dividende grundsätzlich überdenken will.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 0,8 0,15 3,6 5 Jahre 0,82 -1,9 0,84 45,5 7 Jahre 1,29 -1,3 1,30 63,6 10 Jahre 1,64 -0,9 1,65 72,5 30 Jahre 2,37 -0,2 2,37 71,7

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:17 % YTD EUR/USD 1,2235 +0,1% 1,2225 1,2195 +0,2% EUR/JPY 133,28 +0,1% 133,12 132,94 +5,7% EUR/GBP 0,8621 +0,0% 0,8617 0,8594 -3,5% GBP/USD 1,4191 +0,0% 1,4186 1,4191 +3,8% USD/JPY 108,94 +0,0% 108,90 108,99 +5,5% USD/KRW 1126,81 -0,0% 1127,06 1127,46 +3,8% USD/CNY 6,4269 +0,0% 6,4257 6,4257 -1,5% USD/CNH 6,4263 +0,1% 6,4215 6,4240 -1,2% USD/HKD 7,7655 -0,0% 7,7655 7,7652 +0,2% AUD/USD 0,7784 -0,1% 0,7794 0,7809 +1,1% NZD/USD 0,7229 -0,2% 0,7243 0,7253 +0,6% Bitcoin BTC/USD 39.211,25 -8,9% 43.021,66 45.051,51 +35,0%

Der Dollar ging schwach, der Dollar-Index gab um 0,4 Prozent nach und der Euro war mit in der Spitze 1,2234 Dollar so teuer wie zuletzt Anfang Januar. Der Greenback gab die Gewinne aus der Vorwoche damit vollständig wieder ab, als hohe Inflationszahlen zu verstärkten Spekulationen über eine bald straffere Geldpolitik der US-Notenbank geführt hatten. Während die Inflationssorgen blieben, preiste der Markt geldpolitische Straffungen aus, nachdem US-Notenbanker wiederholt signalisiert hatten, dass es für eine Straffung noch zu früh sei.

Stark unter Druck steht im aisatisch geprägten Handel am Mittwoch der Bitcoin und knickt um rund 10 Prozent ein auf 38.610 Dollar. Das ist der niedrigste Stand sei Februar. Marktteilnehmer verweisen als Auslöser der jüngsten Schwäche auf China, wo Unternehmen mit einem Bann belegt wurden, wenn sie den Handel mit Kryptowährungen anbieten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,35 65,37 -0,0% -0,02 +34,4% Brent/ICE 68,70 68,71 -0,0% -0,01 +33,6%

Die Ölpreise gaben etwas nach. Teilnehmer verwiesen auf Spekulationen, dass der Iran mit einer möglichen Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Westen bald wieder mehr Öl exportieren dürfte, wodurch sich das Ölangebot vergrößern würde. Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch fallen die Preise weiter.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.850,29 1.844,69 +0,3% +5,60 -2,5% Silber (Spot) 27,65 27,40 +0,9% +0,24 +4,8% Platin (Spot) 1.232,35 1.227,08 +0,4% +5,28 +15,1% Kupfer-Future 4,68 4,66 +0,3% +0,02 +32,8%

Der Goldpreis legte mit dem schwächeren Dollar etwas zu. Daneben habe das Edelmetall Zulauf als Inflationsschutz erfahren, hieß es.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

In den USA ist die Zahl der täglichen Corona-Todesfälle auf den niedrigsten Stand seit März vergangenen Jahres gesunken. Im Durchschnitt starben in der vergangenen Woche 546 Menschen pro Tag an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Auch die Zahl der täglichen Neuinfektionen lag mit rund 17.700 Fällen so niedrig wie seit Juni 2020 nicht mehr.

NORD-STREAM 2

Im Streit um den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 verzichtet die US-Regierung nach Medienberichten vorerst auf Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft und deren deutschen Geschäftsführer. Präsident Joe Biden wolle damit eine Belastung der Beziehungen zu Deutschland vermeiden. Demnach sollen aber neue Sanktionen gegen am Bau der Pipeline beteiligte russische Schiffe verhängt werden.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,6 Millionen Barrel gestiegen, wie das American Petroleum Institute (API) berichtete. Die Benzinbestände verringerten sich um 2,8 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 1,7 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,2 Millionen Barrel.

