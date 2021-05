ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Zalando aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft, aber das Kursziel auf 100 Euro belassen. In den vergangenen drei Monaten habe die Aktie des Online-Modehändlers elf Prozent verloren und hinke dem Dax um mehr als 20 Prozent hinterher, obwohl die Geschäfte seit Jahresbeginn extrem gut liefen, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie habe nun 17 Prozent Aufwärtspotenzial zum weiter gültigen Kursziel. Die Kursentwicklung sei ein Stück weit der allgemeinen Schwäche von Technologietiteln und der Angst vor möglichen weiteren Aktienverkäufen des Großaktionärs Kinnevik geschuldet. Zalando nutze derweil strategisch alle Möglichkeiten für langfristige Gewinne./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2021 / 04:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

